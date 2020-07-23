Цитата: Vit:

Меня уже давненько так выбрасывает. Отправляешь комент и сразу автоматом становлюсь гостем. Но комент улетает нормально.



Если комментарий все же уходит, но визуально вы стали гостем, то это кешированная страница. Где-то ранее в этой ветке мы писали об этом.

На сайте включено кэширование, чтобы снизить нагрузку на сервер, при легких атаках, больших количествах запросов помогает. Поэтому вам просто выдает ранее закэшированную страницу, хотя де факто вы авторизованы.



Цитата: Добринцофф:

Ваш коммент уходит как у Вита, или выбрасывает так, что коммента нет?