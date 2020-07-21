Anatel Re: Странности ремонта костанайского двора #3





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 22.05.20 (Пользователи) Отправлено: - 00:50 Какого тротуара лишился двор? Там был бетонный заборчик, типа школьный СССР, с одной стороны которого был просто грунт и несанкционированная мусорка под забором автостоянки, а после дождя была просто грязь. С другой стороны, между забором и ГРП, образовывалась большая лужа, в которой парковались автомобили. Ах да, двор лишился "живописной арки" из водопроводных труб. Конечно теперь из-за отсутствия забора и "живописной арки" автомобили смогут беспрепятственно проезжать со стороны контейнеров ТБО, но этот вопрос легко решить установкой там бордюра. Для этого всего лишь нужно поговорить с подрядчиком выполняющим работы. Все мы люди, все мы человеки и при конструктивном диалоге всегда можно найти выход из ситуации.