NG.kz Когда Covid-19 есть, а тестов нет



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:44 В последние месяцы тесты на определение коронавирусной инфекции стали самыми востребованными у жителей Костанайской области. Причем проблемы возникают не только у тех, кто пробует сдать их бесплатно, но и у тех, кто готов платить. Корреспонденты «НГ» попытались выяснить, где, как и за сколько можно сдать экспресс-тесты на определение антител к коронавирусу и ПЦР-тесты.

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