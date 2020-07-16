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§ fazilova1965
Пропала вода в п. Тобол
fazilova1965


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Сообщений: 1
Регистрация: 15.07.19
Отправлено: 16.07.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Из года в год наш поселок Тобол район Беимбета майлина, с наступлением тепла остается без воды.Два года назад мы уже обращались в Вашу газету, и после отъезда ваших сотрудников вода в поселке сказочным образом появилась. Но на следующий год все опять повторилось. Проложили новую трассу, но проблема с водой только усилилась.В это тяжелое время, когда пропагандируется частое мытье рук, усиленная санитария, мы вынуждены жить в антисанитарии. Создан график подачи воды, но на верхних этажах вода и не капает.Задала вопрос в ГКП ; вода отключается на всю ночь, тогда почему с утра ее у нас нет? Ответ фантастический;не хватает.Несколько раз обращалась в ГКП, но инженер ведет себя неадекватно, к людям относится как к быдлу, видно чувствует свою безнаказанность. Возлагаем на Вас большие надежды. Пожалуйста приезжайте к нам в поселок и может быть опять сказочным образом у нас появится вода. Помогите разобраться в данной ситуации.
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§ elektron
Пропала вода в п. Тобол
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, от чего же они ЗП получают? Пчёлы против мёда?
Нет воды, нет денег от потребителя, так вроде?
Насколько понимаю у всех должны быть счётчики (как недавно объяснили).
21-ый век на дворе, а люди на НГ надеются, как на Хоттабыча.
Что же за 30-ть лет пошло не тем путём. Почему раньше таких проблем не было?
Одними идеями чиновников, ведущих страну в 30-ку, а то может и 10-ку передовых стан не напьёшься, однако.
И не умоешься. ;-) Ещё раз - однако.

[Исправлено: elektron, 16.07.2020 - 16:06]
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§ elektron
Пропала вода в п. Тобол
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
fazilova1965:

Вам нужно было в народные новости хотя бы или в газету напрямую обратиться, А то так ветка, другими перезахлестнётся и никто и не увидит.
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