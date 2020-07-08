Butch Re: Сообщение на ватцап #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1024

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:10 Цитата: Для населения данная деза покажется правдоподобной

Ужасно! При всём скепсисе в отношении среднестатистических умственных способностей "населения", не могу даже в шутку предположить что "это" можно принять за чистую монету. Просто для этого нужно быть сильно теплым на всю голову, мало того, ещё пару раз крепко приложиться, опять же головой, о железнодорожную рельсу.