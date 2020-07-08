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§ NG.kz
Сообщение на ватцап
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для населения данная деза покажется правдоподобной и о последствиях можно только предположить, однако удивляет - кто конкретно должен пресекать такое, будто в рот воды набрали.
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§ Butch
Re: Сообщение на ватцап
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.07.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для населения данная деза покажется правдоподобной

Ужасно! При всём скепсисе в отношении среднестатистических умственных способностей "населения", не могу даже в шутку предположить что "это" можно принять за чистую монету. Просто для этого нужно быть сильно теплым на всю голову, мало того, ещё пару раз крепко приложиться, опять же головой, о железнодорожную рельсу.
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