Цитата: Butch:

Да ну ладно Вам! Этот вопрос решается просто. Маска за 15 тенге приносит прибыль? Ну, какую-то приносит, иначе и не продавали бы. А стало быть себестоимость и всякие там транспортные и складские расходы умещаются в эти копейки. Ежели кому-либо возжелается продавать маску за 120 тенге - замечательно, налогов с такого чудо-бизнесмена нужно взять столько, чтобы его прибыль с одной маски, после всех отчислений составила меньшую сумму чем при продаже маски за 15 тенге. Но, к сожалению, такой или подобной регуляторной функции государственные органы не выполняют, поэтому господин ACROS - не покупайте то, что кажется Вам неоправданно дорогим. Для меня, в частности, это единственный способ отвадить купи-продайных недобизнесменов от избыточных хотелок.

Если государство начнет к каждому бизнесмену который получает сверхприбыль индивидуально подходить, весь бизнес в тень уйдет или совсем закроется.