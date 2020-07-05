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≡ «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
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§ Добринцофф
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7354
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.20 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
а за это небо в клеточку.

ну другого я от вас и не ожидал.
А слабо наладить производство масок и завалить ими рынок по 15 тнг?
Видать слабо,всё на что вас хватило так это только повысить налог или вообще посадить.
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§ Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.07.20 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ну другого я от вас и не ожидал.

Зато я не согласен с практикой переноса ответственности с работника на работодателя.
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§ Йцукен
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Йцукен


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Сообщений: 54
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Я из статьи вижу чем это чревато - эскулапы в гроб вгонят. Можно обсуждать, осуждать медиков. Можно промолчать. Однако, во всем мире не знают что делать и ведут поддерживающую терапию. Только на постсоветском пространстве идут как всегда "своим путём". Ответственно заявляю, не страшен черт, как его малюют. Не больше тяжёлых случаев, чем при гриппе. И это нечем опровергнуть

Найди ковидного попроси покашлять на себя, ничего же страшного.
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§ Йцукен
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Йцукен


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Сообщений: 54
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В 2017 году з/уборочный комбайн российского производства стоил 53 000 000 тенге, точно такой же один в один з/комбайн нашей казахстанской кокчетавской сборки, сейчас стоит 64 500 000 тенге. Не могут же за три года все комплектующие подорожать на 11 500 000 тенге. В цене комбайна подорожала МАРЖА конечных БЕНЕФИЦИАРОВ, то есть ПРИБЫЛЬ. Как только субсидии на гербециды подняли до 50 %, предприниматели торгующие гербицидами, МГНОВЕННО подняли отпускные цены на 50 % - это по поводу моей жадности до денег.

А утильсбор кто платит?
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§ Йцукен
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Йцукен


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Сообщений: 54
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге. Подьем в 8 раз !!! Что изменилось: технология стала затратной или материал из золота; - нет, всё осталось на прежнем уровне, просто ЖАДНОСТЬ и ненасытное чувство прибыли.

Это не жадность, это рыночная экономика. Спрос рождает предложение, а если предложение не покрывает спрос то растет цена конечного продукта. "Капитализм - за***сь..." Дудь.
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§ Йцукен
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Йцукен


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Сообщений: 54
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да ну ладно Вам! Этот вопрос решается просто. Маска за 15 тенге приносит прибыль? Ну, какую-то приносит, иначе и не продавали бы. А стало быть себестоимость и всякие там транспортные и складские расходы умещаются в эти копейки. Ежели кому-либо возжелается продавать маску за 120 тенге - замечательно, налогов с такого чудо-бизнесмена нужно взять столько, чтобы его прибыль с одной маски, после всех отчислений составила меньшую сумму чем при продаже маски за 15 тенге. Но, к сожалению, такой или подобной регуляторной функции государственные органы не выполняют, поэтому господин ACROS - не покупайте то, что кажется Вам неоправданно дорогим. Для меня, в частности, это единственный способ отвадить купи-продайных недобизнесменов от избыточных хотелок.

Если государство начнет к каждому бизнесмену который получает сверхприбыль индивидуально подходить, весь бизнес в тень уйдет или совсем закроется.
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