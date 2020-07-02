NG.kz Локдаун закончился, но обещал вернуться



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:39 Режим локдауна (полного запрета на выход из дома без особой необходимости), впервые введенный в Костанайской области на два выходные дня, 27 и 28 июня, для жителей региона прошел по-разному. В областном центре в эти два дня царила практически абсолютная тишина, машин на улицах было мало, небольшие компании людей можно было увидеть только во дворах. В Рудном народ умудрился даже искупаться на закрытых пляжах. А с началом рабочей недели перспектива нового локдауна - теперь уже в национальном масштабе - стала вырисовываться все более и более явно.

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