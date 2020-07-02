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§ NG.kz
Локдаун закончился, но обещал вернуться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим локдауна (полного запрета на выход из дома без особой необходимости), впервые введенный в Костанайской области на два выходные дня, 27 и 28 июня, для жителей региона прошел по-разному. В областном центре в эти два дня царила практически абсолютная тишина, машин на улицах было мало, небольшие компании людей можно было увидеть только во дворах. В Рудном народ умудрился даже искупаться на закрытых пляжах. А с началом рабочей недели перспектива нового локдауна - теперь уже в национальном масштабе - стала вырисовываться все более и более явно.
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§ Butch
Локдаун закончился, но обещал вернуться
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.07.20 - 05:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
каждый третий рассчитывает переболеть бессимптомно

Да, здесь как раз ошибка в расчётах. Каждый третий скорее всего будет иметь хоть какие-то, пусть самые незначительные, симптомы. Это у оставшихся двоих их не будет :lol:
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§ alex_60
Локдаун закончился, но обещал вернуться
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8743
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, выздоравливай все будет норм.
Раз две недели не писал тут, то Прижало похоже серьёзно.
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