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§ NG.kz
Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продажа медицинских препаратов в одни руки будет ограничена, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. Она добавила, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, а за лекарствами пойдет один, то проблем с выдачей лекарств не будет.
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§ peshexod
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения

Странная забота, глупая мотивировка. А почему на самом деле?
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§ abaika95
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения/




А то непонятно, чтобы народ все не смёл с полок нужное и не нужное и не создавался искусственный дефицит
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§ nmv85
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 01.07.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут и в одни руки нет лекарств. Что за дур дом. Пошла в аптеку того нет этого нет,а чем лечиться!!??? Лопухом и примочками??!! Залежи и не создаем,заболели пошли купили выпили. Люди гречку еще не съели, взялись за медикаменты.
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§ KOS77
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 01.07.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дефицит лекарств действительно искусственный, но создан он не людьми, а минздравом и посренической компанией закупающей медикаменты. Если убрать или хотя-бы упростить всю бюрократию (регистрация, сертификация, регулировка цен и т.п.), на пути следования лекарств от фармкомпании до непосредственного потребителя, то дефицита никакого не будет и цены будут ниже. А так, конечно проще обвинить людей и фармкомпании в дефиците лекарств...
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