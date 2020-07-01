KOS77 Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 731

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:03 Дефицит лекарств действительно искусственный, но создан он не людьми, а минздравом и посренической компанией закупающей медикаменты. Если убрать или хотя-бы упростить всю бюрократию (регистрация, сертификация, регулировка цен и т.п.), на пути следования лекарств от фармкомпании до непосредственного потребителя, то дефицита никакого не будет и цены будут ниже. А так, конечно проще обвинить людей и фармкомпании в дефиците лекарств...