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§ NG.kz
Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продажа медицинских препаратов в одни руки будет ограничена, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. Она добавила, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, а за лекарствами пойдет один, то проблем с выдачей лекарств не будет.
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§ peshexod
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения

Странная забота, глупая мотивировка. А почему на самом деле?
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§ abaika95
Re: Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения/




А то непонятно, чтобы народ все не смёл с полок нужное и не нужное и не создавался искусственный дефицит
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