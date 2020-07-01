NG.kz Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39226

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:31 Продажа медицинских препаратов в одни руки будет ограничена, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. Она добавила, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, а за лекарствами пойдет один, то проблем с выдачей лекарств не будет.

Читать новость



