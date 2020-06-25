abaika95 Re: По следам фейковой «фабрики троллей» #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4283

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата-/Это там, где правит народ./







Это где такая вображелендия?)





Цитата-/Вы сравниваете гос программу, которую десять лет обсуждают СМИ всего мира с выделенными Серику миллионом тенге?/







Да, сравниваю или это другое?)





Цитата-/За кого вам нужно проголосовать, что бы Серикам больше не давали миллион тенге на тролинг? Кто и как критиковал программу «Серик миллионер»?/





Незнаю,как и вам,голосуй не голосуй это программа будет что в США что у нас или хотите поспорить?)







Цитата-/Кстати, созданная во время тролинговой войны нейросеть гугла - сейчас помогает бороться с фейками/







Какие молодцы а кроме этого что делает?)







Цитата-/так обычно висит уведомление о том, кто владеет СМИ, кто его акционеры и прочую информацию об объективности этого СМИ./









Про Радио свободы что пишут интересно?) Или как в Фейсбуке все гос СММ отмечены кроме этого радио?)