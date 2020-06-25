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§ NG.kz
По следам фейковой «фабрики троллей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
События последних лет в Рудном напоминают очень хитрый и хорошо продуманный план по привлечению в горняцкий городок туристов со всех уголков страны и из-за рубежа. Иначе как объяснить регулярные скандалы, связанные с работой местных чиновников? По злополучному колесу обозрения идут судебные процессы, аттракцион вроде как должны демонтировать, поэтому «инвестиционную привлекательность региона», видимо, решили поднимать другими приманками. И вот пару недель назад выясняется, что акимат Рудного провел госзакупку, в которой, в частности, предусматривалось создание четырех фейковых аккаунтов в соцсетях. Но этим дело не закончилось...
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§ Артем Марусич
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.06.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В нормальной стране это наверно в США?) Читаем

Это там, где правит народ.

Вы сравниваете гос программу, которую десять лет обсуждают СМИ всего мира с выделенными Серику миллионом тенге? За кого вам нужно проголосовать, что бы Серикам больше не давали миллион тенге на тролинг? Кто и как критиковал программу «Серик миллионер»?

Кстати, созданная во время тролинговой войны нейросеть гугла - сейчас помогает бороться с фейками о COVID 19. Сеть понимает если в видео речь идет о вирусе, и показывает рекламу от центра по контролю и профилактики заболеваний, по ссылке можно прочитать достоверную инфу, а так обычно висит уведомление о том, кто владеет СМИ, кто его акционеры и прочую информацию об объективности этого СМИ.
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это там, где правит народ./



Это где такая вображелендия?)


Цитата-/Вы сравниваете гос программу, которую десять лет обсуждают СМИ всего мира с выделенными Серику миллионом тенге?/



Да, сравниваю или это другое?)


Цитата-/За кого вам нужно проголосовать, что бы Серикам больше не давали миллион тенге на тролинг? Кто и как критиковал программу «Серик миллионер»?/


Незнаю,как и вам,голосуй не голосуй это программа будет что в США что у нас или хотите поспорить?)



Цитата-/Кстати, созданная во время тролинговой войны нейросеть гугла - сейчас помогает бороться с фейками/



Какие молодцы а кроме этого что делает?)



Цитата-/так обычно висит уведомление о том, кто владеет СМИ, кто его акционеры и прочую информацию об объективности этого СМИ./




Про Радио свободы что пишут интересно?) Или как в Фейсбуке все гос СММ отмечены кроме этого радио?)
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§ abaika95
Re: По следам фейковой «фабрики троллей»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.06.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/нормальной стране - сели бы на двадцаточку./



Не упирайтесь в демагогию вы же не глупый человек прекрасно понимаете,если где-то начали таким заниматься то это будет везде ) почему США можно а России нельзя? Почему России можно а Казахстану нельзя? Или вводим интернет законы и этику либо принимаем как должное или я не прав?) Мое мнение надо вводить цензуру, вот я за цензуру в кинематографе( как в советские времена) так и за цензуру в интернете либо все отчитываемся перед компетентными органами за свои действия либо никто не отчитывается и делаем что хотим) или вы думаете информ война это чисто приколы в интернете ?))
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