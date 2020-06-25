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§ NG.kz
Очередной раунд закончился локдауном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошедшей неделе в Костанайской области дважды ужесточали режим карантина - с 19 и 23 июня. Очередное усиление ожидается 27-28 июня - выходные дни пройдут в формате локдауна. Новое слово, озвученное на брифинге главным государственным санитарным врачом области Владимиром НЕЧИТАЙЛО, подразумевает самые жесткие ограничения, которые для жителей еще не вводились. Как они будут исполняться и какой в них смысл?
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§ stratosfera_Z
Re: Очередной раунд закончился локдауном
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 25.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как выявляют то бессимптомных, которых прям много стало?! Человек от нечего делать идёт и 15000 в лаборатории оставляет за тест?
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