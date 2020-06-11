karataev Аэродром в Наримановке и космонавт № 2 #2





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 26.10.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:55 Прочёл статью... И ладно, подумал, всё-таки газетного содержания, можно в неё втискивать надуманные или непроверенные информационные факты. Например меня повергли даже в шок строки соединения аналитики по теме разведки Абвер (Канарис)- Кустанай. Получается нигде и никто подобного из костанайских ученых эти интереснейшие для истории костанайщины документы в глаза не видели, а тут ветеран с ходу изыскал и на них сослался. Надуманные вещи теперь пойдут "по рукам" и будут интерпретировать наше достойное былое. Или о гибели двух курсантов под Озерном. Один из погибших был инструктором и информация о том имеется. Прошу автора поделиться по указанным разведывательным источникам, чекисты, музей истории Костанайского ДКНБ будут за то премного благодарны.