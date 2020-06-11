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≡ Аэродром в Наримановке и космонавт № 2		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аэродром в Наримановке и космонавт № 2
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы напомнить жителям Костанайской области о пребывании в 1942-1946 годах в Кустанае Сталинградской школы военных пилотов (училища). Мне приходилось в прежние годы общаться с некоторыми ветеранами, кое-что осталось в памяти. Ныне все ветераны покинули наш бренный мир, многие сведения утрачены. Это очень важная страница в истории области, надобно о ней иногда вспоминать.
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§ Yorik
Re: Аэродром в Наримановке и космонавт № 2
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.06.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Продолжение следует

Ждём! Статья отличная, много деталей и реальное знание истории...
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§ karataev
Аэродром в Наримановке и космонавт № 2
karataev


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Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.18
Отправлено: 12.06.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочёл статью... И ладно, подумал, всё-таки газетного содержания, можно в неё втискивать надуманные или непроверенные информационные факты. Например меня повергли даже в шок строки соединения аналитики по теме разведки Абвер (Канарис)- Кустанай. Получается нигде и никто подобного из костанайских ученых эти интереснейшие для истории костанайщины документы в глаза не видели, а тут ветеран с ходу изыскал и на них сослался. Надуманные вещи теперь пойдут "по рукам" и будут интерпретировать наше достойное былое. Или о гибели двух курсантов под Озерном. Один из погибших был инструктором и информация о том имеется. Прошу автора поделиться по указанным разведывательным источникам, чекисты, музей истории Костанайского ДКНБ будут за то премного благодарны.
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