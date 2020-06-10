Тимур Гафуров Re: Очередная авария в г. Тобыл, когда же поставят светофоры... #3



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(Администрация сайта) Сообщений: 530

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 19:10 Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:

"Сотрудниками отдела полиции Костанайского района неоднократно была направлена информация в местные исполнительные органы о нерегулируемых пешеходных переходах в г.Тобыл. В частности, о внесении изменений в организацию дорожного движения на пересечении ул.Тәуелсіздік и ул.Ленина - установкой светофорного объекта, в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17.04.2014 года № 194-V «О дорожном движении» внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.) на улично-дорожной сети населенных пунктов относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов)"