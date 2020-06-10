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§ NG.kz
Очередная авария в г. Тобыл, когда же поставят светофоры...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасным солнечным утром 10 июня 2020 года в 08:45 в городе Тобыл (бывший поселок Затобольск) на пересечении улиц Ленина и Тауелсіздік произошло очередное ДТП. На данном перекрестке подобные ДТП случаются постоянно.
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§ drakon
Re: Очередная авария в г. Тобыл, когда же поставят светофоры...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19374
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно - знакам.
Главная - Ленина... :lol:
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§ Wisher
Re: Очередная авария в г. Тобыл, когда же поставят светофоры...
Wisher


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.04.19
Отправлено: 10.06.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Согласно - знакам. Главная - Ленина...

Именно! Но некоторые видимо на знаки не смотрят и продолжают ехать как по главной!
:-(
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* Тимур Гафуров
Re: Очередная авария в г. Тобыл, когда же поставят светофоры...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 530
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 10.06.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:
"Сотрудниками отдела полиции Костанайского района неоднократно была направлена информация в местные исполнительные органы о нерегулируемых пешеходных переходах в г.Тобыл. В частности, о внесении изменений в организацию дорожного движения на пересечении ул.Тәуелсіздік и ул.Ленина - установкой светофорного объекта, в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17.04.2014 года № 194-V «О дорожном движении» внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.) на улично-дорожной сети населенных пунктов относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов)"
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