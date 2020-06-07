dandiv Re: Как идет ремонт улицы в частном секторе Костаная #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 867

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 Вчера еще завезли кучки щебня, были отсыпаны от Рабочей в сторону Шипина по Касымканова, но примерно пол улицы. Сегодня разравнивали, но увеличение ширины вроде незаметно, а вот высота дорожного покрытия увеличивается... потом еще асфальт и водичка в дожди, а также весной и осенью будет по краям бежать (ближе в домам частного сектора)