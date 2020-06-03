/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проспекте Абая тупо спилили лиственницы. Даже не стали выкапывать. От КСХИ до второго подъёма теперь одни пни. Ночью спилили. Видимо, чтобы народ не возмущался. Мы встали утром, а их нет.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.06.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется или теперь пора и светодиЁдные столбы установленные в прошлом году двигать?
новые бабки, новый подрядчик, новый камри кому-то)
Профайл

§ Wisher
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Wisher


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 23.04.19
Отправлено: 04.06.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль конечно что все спиливают и спиливают, а нового не видно.
Профайл

§ Тот самый
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, пересадить даже не попытались. Сегодня вырастить хвойное дерево нашему акимату точно не под силу, поэтому берегли бы то, что осталось.
Профайл

§ Сергей kst
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько себя помню,и эти лиственницы по Абая.Ни что эти какиматам не любо не дорого.Берегите природу-Мать вашу.
Профайл

§ Гога
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну из Германии наверно плоховато вообще видно что в городе есть и происходит

---Парадокс , однако !! Но иногда издалека лучше видно , чем вблизи . Это как бабушка свои очки ищет , которые у неё на лбу :-) :-)

[Исправлено: Гога, 04.06.2020 - 13:52]
Профайл

§ elektron
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5141
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну из Германии наверно плоховато вообще видно что в городе есть и происходит)

А я и не про видно :lol: Хотя даже слепой увидит. ;-) Цитата:
elektron:
Что то не заметно,

:lol:
Профайл

§ antonK
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 05.06.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть четкое ощущение, что существует план по созданию пустыни на месте города, с песчаными бурями и палящим солнцем, чтобы не одного с тенью.
Профайл

§ Обликоморале
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев призывает защитить природу.
"Защита природы - дело государственной важности."
Интересно, его услышат в нашем акимате?
Профайл

§ abaika95
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/---Парадокс , однако !! Но иногда издалека лучше видно , чем вблизи . Это как бабушка свои очки ищет , которые у неё на лбу/



Странно,если смотреть из далека на дела Европы черед призму Российских источников то там ужас полнейший) если смотреть через европейские то там рай небесный) аналогия понятна надеюсь?)



Цитата-/Хотя даже слепой увидит/


Заметно-видно-слышно)



Цитата-/Есть четкое ощущение, что существует план по созданию пустыни на месте города, с песчаными бурями и палящим солнцем, чтобы не одного с тенью./


Новая теория заговора?) План Даллеса)
Профайл

§ Обликоморале
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть четкое ощущение, что существует план по созданию пустыни на месте города, с песчаными бурями и палящим солнцем, чтобы не одного с тенью./ Новая теория заговора?) План Даллеса)

Ну не заговора. А бездумного освоения средств. Можно даже сказать - БЕЗАЛАБЕРНОГО.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 388
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.06.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну из Германии наверно плоховато вообще видно что в городе есть и происходит)

Альбедо Костаная так повысилось после облысения, что сияние плешивости видно аж в Германии.
Профайл

§ Гога
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
черед призму Российских источников

----Предпочитаю первоисточник.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 1
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 55 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 77 Ko -
^ Наверх