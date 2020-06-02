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§ NG.kz
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации КНБ РК, отменено наличие справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию для въезда на территорию РК иностранцам (лицам без гражданства), которым ранее была необходима.
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§ Victor Yang
Re: Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Victor Yang


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Сообщений: 12741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
разрешен въезд в РК иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях

Улыбнуло.
А что с переселенцами? Если есть договор трудовой или свидетельство переселенца? Или хотя бы разрешение на выезд?
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§ yudjin
Re: Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
yudjin


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Сообщений: 6654
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что с переселенцами?

А ты так в Челябинске и сидишь? Или вернулся уже?
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§ Victor Yang
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты так в Челябинске и сидишь?

Почему сижу? Живу, работаю. Вот из Казахстана никак выписаться не получается.
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§ yudjin
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6654
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Живу, работаю. Вот из Казахстана никак выписаться не получается.

ну я так и думал, что коронавирус помещал завершить всё здесь, поэтому пришлось там работу искать.
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§ Victor Yang
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну я так и думал, что коронавирус помещал завершить всё здесь, поэтому пришлось там работу искать.

Нет. Я и планировал здесь работать и жить. Работу ещё из Кустаная искать начал. Думал в июне приехать сниматься с регистрации, потом в июле уже за семьёй и вещами приехать. Сейчас, видимо, сроки сдвинутся.

[Исправлено: Victor Yang, 02.06.2020 - 14:49]
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§ yudjin
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6654
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Работу ещё в Кустанае искать начал.

И как с работой? Ожидание переезда совпало с реальностью?
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§ Victor Yang
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И как с работой?

Собстственно, на два собеседования позвонили ещё когда я был в Кустанае. 5-го приехал, 11-го позвонил - сказал что могу идти на собеседование, 12-го собеседование, 17-го мне звонят спрашивают что я решил, 24-го я иду работать. Было ещё одно, но они позвонили с приглашением на работу позже первых и я не стал за двумя зайцами бегать, хоть вторые мне понравились больше. Всё это время бегал по оформлению бумаг, немного работал на Казахстан, немного отдыхал - фактически в отпуске не был года 4.
Цитата:
yudjin:
Ожидание переезда совпало с реальностью?

Это будет видно когда ребёнок в школу пойдёт. А по работе - в большом городе всегда больше возможностей. Правда, и темп более высокий.

[Исправлено: Victor Yang, 02.06.2020 - 15:14]
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§ yudjin
Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6654
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

оптимистично .... пока мы на пол дороги встали.
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§ Мишаня
Re: Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.06.20 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
по работе - в большом городе всегда больше возможностей. Правда, и темп более высокий.

Согласен во всем. Единственное, что в Челябинске почему-то больше любят "своих" принимать, не смотря на несоответствующую квалификацию. И кидать по деньгам. Однако, за всех не скажу. Работал в мелких компаниях. Не держали слова. Ни одна. В Екатеринбурге же слово держали все. И держат даже в нынешних реалиях
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