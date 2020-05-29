/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 294 из 294«1...292293294
§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.05.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После обновления появилась слева ленточка соц.сетей, которая перекрывает текущую ленту форума и очень стало неудобно следить за комментами.
Профайл

§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7318
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
После обновления появилась слева ленточка соц.сетей, которая перекрывает текущую ленту форума и очень стало неудобно следить за комментами.

Неудобно не то слово,что за навязчивая идея везде пропихивать эти соцсети.
Внизу ещё теперь колокольчик висит и напоминает мне какой я негодяй заблокировал уведомления.
Я их везде блокирую не только на НГ,терпеть не могу когда со всех сторон все торопятся завалить меня новостями,как то вот сам зайду и почитаю,что мне интересно.
Профайл

§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, вы заметели что на сайте есть ветка где два человека разговаривают на языке не земном. Задумайтесь, может это некий пароль такой и они обсуждают не вечную жизнь, а например как замутить переворот и захватить сайт.)
Профайл

§ electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.05.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Витал, ну спасибо, поднял настроение.
А теперь по делу. Скинь-ка ссылки пожалуйста.
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 211
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.06.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
После обновления появилась слева ленточка соц.сетей, которая перекрывает текущую ленту форума и очень стало неудобно следить за комментами.


На компьютере/ноуте? Можно скриншот? У меня не закрывает, надо посмотреть, как это выглядит, на сколько уменьшать. Сколько дюймов монитор?
Профайл

§ olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.06.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На смартфоне через браузер Опера не могу зайти на сайт НГ. Через Хром без проблем. В чем загвоздка?
Профайл

§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.06.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Ноут, 15 дюймов
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 211
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
На смартфоне через браузер Опера не могу зайти на сайт НГ. Через Хром без проблем. В чем загвоздка?

Перепроверьте, в адресной строке https?
Вручную введите адрес полностью https://www.ng.kz
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 211
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.06.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ноут, 15 дюймов

Перенесли на правую сторону, там вроде не так принципиально будет... К сожалению, для десктопа у этого сервиса нет настроек размера.
Профайл

§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.06.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Перенесли на правую сторону

Спасибо!
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 294 из 294«1...292293294
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 3
Всего: 79

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 69.47 Ko -
^ Наверх