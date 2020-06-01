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§ NG.kz
Регистрация армянских авто: в КАП ответили на главные вопросы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов ответил на самые распространенные вопросы казахстанцев касательно регистрации автомобилей из Армении.
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§ Тот самый
Re: Регистрация армянских авто: в КАП ответили на главные...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним расположением органов управления


А как же дневные ходовые огни, Евро-4, кнопка SOS Глонасс и пр? ))) Такие же требования должны быть для всех, кто хочет импортировать машину.
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