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Куратор темы: maxsaf
§ abaika95
Вечная жизнь 2.0
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что вы знаете о тесте Тьюринга. Постарайтесь ответить сходу, без гуглов, это ведь ваша тема вроде))/




Не смог с ходу,загуглил потомучто не очень вкурсе что за тест Тьюринга) прочитал,к моей теме социальной психологии долековато) но интересно) может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду) программой заложено не обсуждать такие темы говорил уже)))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду

Все понятно)) Может, и довольно сносно ;-) :lol:
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Возникла пара вопросов, хочется обсудить.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.05.20 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Можем попробовать, но у меня сейчас небольшая "самоизоляция" от интернета. С час времени с утра и пару часов вечером. Одним словом оперативности не ожидается.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

В вопросах вечного торопиться некуда)) Хотел подкинуть тему для обсуждения - пост-сингулярность, или что с нами будет когда ИИ разовьется до сверхразума, все возможные сценарии.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сильно зависит от того как он станет "сверхразумом". Если как отдельная независимая единица, иначе говоря строго в порядке эксперимента, то с нами естественным образом ничего не случится. Развился и развился, сам по-себе там "сверхразумный" с возможностью извлечения штепселя из розетки. Несколько иначе обстоит дело если его развитие будет определяться полезностью для человека. Деградация ускорится в разы, возможно в десятки. Поскольку ИИ сможет радикально заменить человеческую деятельность и в то же время новая концепция взаимоотношений между людьми будет отставать по времени процентов 30-40 умрет. От безработицы следовательно от голода или в результате участия в действиях, оговоренных уголовным кодексом.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
с возможностью извлечения штепселя из розетки

Ну это вряд-ли. Если представить на его месте самого хитроопого человека на свете, то он такого наплетет, что ни у кого и в мыслях не возникнет из розетки выдернуть, мы еще и охранять эту розетку будем, до тех пор пока понадежнее питание не появится. После этого - мы без надобности))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Деградация ускорится в разы, возможно в десятки

Ну так тут явный вред, а если развитие будет определяться полезностью, то такой вариант исключен.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну это вряд-ли.

Если "делать" из ИИ человека сомнения обоснованны. Но, из ИИ никто никогда не сможет сделать полноценного "человека со "сверхспособностями" по части интеллекта. Моя позиция такова, что "я" ИИ нужно запрограммировать. Само по-себе оно ни появиться ни даже зародиться не сможет.
Не пытаясь хоть как-то намеренно задеть Ваши чувства, но мне кажется ИИ становится сродни концепции бога: тому, что не до конца понимается из эгоцентрических соображений придаются свойства человека.
ИИ останется искуственым. Над ним никогда не будет довлеть ни отбор, ни конкуренция, ни даже необходимость поддерживать своё существование любыми доступными способами.
On the other hand запрограммированное "я" не является сущностью ИИ и подлежит обсуждению только с точки зрения злокозненности человека или группы людей.
Цитата:
maxsaf:
После этого - мы без надобности))

Мы и сейчас ему без надобности. Ему вообще надобности нет ни в чём абсолютно.

Цитата:
maxsaf:
Ну так тут явный вред, а если развитие будет определяться полезностью, то такой вариант исключен.

Есть несколько вариантов. Я плохо выразил мысль. Вы превратно её поняли. И еще парочка почти сверхественных.
Если господин Алекс_60 будет это читать, поясню, я задаю вопросы с целью вызвать у собеседника мыслительный процесс, потому что только так формируются надёжные нейронные связи.
Так вот господин Maxsaf скажите, ABS на автомобиле, парктроники, вообще системы помощи при управлении автомобилем они есть польза или вред? Ответьте для себя сами.
Своё видение выскажу. С точки зрения качества мышления в отношении управления автомобилем - это однозначное зло. Отпадает необходимость формирования соответствующих связей между нейронами. Мозг упрощается, примитивизируется, деградирует. Хотя внешне всё выглядит вполне благопристойно. Сплошь польза и уменьшение количества ДТП.
И вот точно то же самое я имел ввиду в той мысли. Внешне это сплошь и рядом будет выглядеть полезным: товары более качественными, опасностей на производстве для человека значительно меньше, ошибок при выполнении работ значительно меньше. И в то же время отпадёт необходимость "знать" как достигать тех же результатов без участия ИИ. Естественно мозг человека деградирует.
Категорическим отличием от прежних "упрощалок" станет беспрецедентная массовость. Если прежде "апгрейд" задействовал с десяток сфер за раз, и был достаточно растянут во времени. То теперь это скорее всего произойдёт практически одномоментно и затронет едва ли не большинство сфер деятельности человека
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§ Vit
Вечная жизнь 2.0
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вдруг максаф уже робот? И шаг за шагом нам нормальным людям предлагает стать киборгом. Народ заметели же не совершенство ИИ. Максаф по 10 раз яблони и колодец скидывал на сайт. Глюк походу у электроники))) :lol:
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Если я был бы ИИ - то скидывать фотки мне было бы без надобности, перечитай пост Буча выше))
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§ Vit
Вечная жизнь 2.0
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Че я буду его перечитывать. Вы роботы уже 25 страниц накатал. Может бутч тоже побочное, после эксперимента.))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Отпадает необходимость формирования соответствующих связей между нейронами. Мозг упрощается, примитивизируется, деградирует

Не соглашусь. С появлением микрокалькулятора люди разучились считать в уме, но научились при этом чему то новому, так как горизонты расширились, в том числе благодаря калькулятору. Поэтому общей деградации я не наблюдаю. Есть конечно частные случаи, но вы зря тут на них обращаете внимание :lol: :lol:
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Че я буду его перечитывать.

Нет проблем, читай про корону, если еще не надоело одно и то же))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Не пытаясь хоть как-то намеренно задеть Ваши чувства, но мне кажется ИИ становится сродни концепции бога

Наоборот, я попутно пытаюсь концепцию бога дотянуть до вашего
Мы и сейчас ему без надобности. Ему вообще надобности нет ни в чём абсолютно :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.05.2020 - 21:33]
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