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§ NG.kz
Последний звонок онлайн? Костанайские школьники не согласны!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользователь сайта Роман прислал нам видео, на котором костанайские выпускники байкерской колонной следуют по проспекту Абая. Колонну возглавляют девушки в школьной форме и белых фартуках.
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§ лимон
Re: Последний звонок онлайн? Костанайские школьники не согласны!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1307
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.05.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему мототехника без гос.номеров? хотя чему удивляться, если на открытие мотосезона, если не ошибаюсь, в прошлом году, подобное было и в колонне при сопровождении патрулек
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§ abaika95
Re: Последний звонок онлайн? Костанайские школьники не согласны!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.05.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь днём у них мото-выпуск закончится и они не продолжат гонять ещё и ночью)
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§ Горожанин_kst
Последний звонок онлайн? Костанайские школьники не согласны!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 25.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При всём уважении, не думаю я что это выпускники.
Я тоже на НГ одевал пару раз костюм Деда Мороза, но вот только я ни разу не этот сказочный персонаж 8-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 25.05.2020 - 17:29]
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§ Ольга Колоколова
Re: Последний звонок онлайн? Костанайские школьники не согласны!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.05.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При всём уважении, не думаю я что это выпускники. Я тоже на НГ одевал пару раз костюм Деда Мороза, но вот только я ни разу не этот сказочный персонаж
Вы правы, в пресс-службе ДП нам также сообщили, что это была акция в поддержку выпускников, оставшихся без последнего звонка из-за карантина. Нарушений ПДД в происходящем полиция не увидела. Но вообще идея цепляла).
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