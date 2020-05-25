Цитата: При всём уважении, не думаю я что это выпускники. Я тоже на НГ одевал пару раз костюм Деда Мороза, но вот только я ни разу не этот сказочный персонаж Вы правы, в пресс-службе ДП нам также сообщили, что это была акция в поддержку выпускников, оставшихся без последнего звонка из-за карантина. Нарушений ПДД в происходящем полиция не увидела. Но вообще идея цепляла).