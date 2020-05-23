Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #11173





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1896

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:53 Цитата: Удачи,надеюсь ветка будет интересна.



Да, удача в новых начинаниях не помешает. Тут, ранее один деятель открыл ветку про коронавирус, даже не ветку, а простенькую голосовалку. При этом начал того, ограничивать права простых людей, пользователей, то пиши, это не пиши, прям какая-то диктатура. Надо-же быть попроще, в связи с этим, пожелание такое, чтобы вот этот инициатор новой ветки товарищ Козлов был сам попроще и особо не суетился, как некоторые. Как отметил выше, чтобы ветка была актуальной и понятной для нас простых граждан.



[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2020 - 10:57]