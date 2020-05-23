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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Где, где, после кальянной прячутся. :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.05.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов, все - это кто?
Кого желаете видеть? О чём поговорить? :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1302
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.05.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Все- это постоянные форумчане. А видеть хочется всех. Поговорить со всеми обо всем. :lol:
Вот хотел вчера новую ветку замутить, а сайт заглючил. Вот такая невезуха... :-x
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19257
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вот хотел вчера новую ветку замутить,

А что мешает, сегодня, замутить?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1302
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.05.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что мешает, сегодня, замутить?...

Да гостей после бани полный дом... Мешаются.
На днях сделаю,думаю,для всех будет полезно. :-o
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.05.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Олжас Петрович,ап чём ветка?))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1302
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.05.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Олжас Петрович,ап чём ветка?))

На бытовую тему,Айгуль Тимофеевна! :-P
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9441
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.05.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Опять бытовуха? :-(
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1302
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.05.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Опять бытовуха?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4740
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.05.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заинтриговал.
Удачи,надеюсь ветка будет интересна.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Макс, ну люди же просят и ждут

Да ответил уже, тут, во флуде)) #11159 8-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Заинтриговал. Удачи,надеюсь ветка будет интересна.

Цитата:
Vit:
Опять бытовуха?


Главное, чтобы тема ветки была актуальной, которая беспокоит большинство, чтобы каждый нормальный человек понимал, о чём речь идёт. Ранее отмечал, что наши деятели открыли ветку, при этом в отдельных моментах сами не понимают, что к чему.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Удачи,надеюсь ветка будет интересна.

Да, удача в новых начинаниях не помешает. Тут, ранее один деятель открыл ветку про коронавирус, даже не ветку, а простенькую голосовалку. При этом начал того, ограничивать права простых людей, пользователей, то пиши, это не пиши, прям какая-то диктатура. Надо-же быть попроще, в связи с этим, пожелание такое, чтобы вот этот инициатор новой ветки товарищ Козлов был сам попроще и особо не суетился, как некоторые. Как отметил выше, чтобы ветка была актуальной и понятной для нас простых граждан.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2020 - 10:57]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
чтобы ветка была актуальной и понятной для нас простых граждан.



Чего беспокоиться о "простых гражданах"?
Инициаторы открывают ветку на волнующую их тему. Не важно, сложная тема или простая. Так понимаю, для того, чтобы в чём-то разобраться, найти единомышленников
Количество постов и мнений в ветке как раз и покажет, актуальна тема для многих или только для автора.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бегун пенсионер КГБ всегда интересен.
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