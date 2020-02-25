Цитата: drakon:

Вот я уже тоже об этом, вторые сутки - думаю

Нежные они у вас там,пару дырочек перфом просверлить и то наушники надевают.

У меня суровые местные ребята,стенку сносили длинной 6м и толщиной в полтора кирпича,перф работал с 10 утра до 10 вечера,разумеется ни о каких наушниках и речи быть не могло,а в конце после проделанной работы попросили сверх оговоренной оплаты,1л водки и палку колбасы так сказать за моральный ущерб,цемент оказался сделан в СССР ,хорошего качества.



[Исправлено: Добринцофф, 29.02.2020 - 17:39]