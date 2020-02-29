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§ NG.kz
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал эксклюзивное интервью informburo.kz. Он ответил на вопросы о событиях в Кордайском районе, смерти активиста в СИЗО, ситуации вокруг автомобилей с армянскими номерами и другие - не менее актуальные.
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§ drakon
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18664
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал Токаев - Сердечная недостаточность,
значит так и было... :lol: :oops:
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* alex_60
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений.//

Ну все, власть коренных кончились,
Русскоязычных будут на работу брать.
Начальниками.
Аким города и области у нас будут
Не коренные.
Так понял.
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§ abaika95
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Аким города и области у нас будутНе коренные./



А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?) Если имеешь ввиду что теперь приеховшим мигрантам можно стать Акимом области так это тут прожить надо N-ое колличество лет)
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§ ACROS
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сказал Токаев - Сердечная недостаточность,

Что то ведь привело к этой сердечной недостаточности: наверное вежливое обращение с ним.
Цитата:
alex_60:
Аким города и области у нас будут Не коренные.

Некоренные тоже будут "хапать", дай боже- переплюнут и хапнут более 80 000 га пашни.
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* maxsaf
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.

А разве статус русского языка не был обязательным и неотъемлемым условием при получении Казахстаном независимости?
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* alex_60
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?)


Это все Бывшая советская номенклатура.
Попали в свое время в обойму,
А номенклатура своих не сдаёт.
Как и детей номенклатурщиков.
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