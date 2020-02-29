alex_60 "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7342

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:04 Цитата: abaika95:

А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?)



Это все Бывшая советская номенклатура.

Попали в свое время в обойму,

А номенклатура своих не сдаёт.

Как и детей номенклатурщиков.