/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Редкий праздник. Сколько казахстанцев родилось 29 февраля		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Редкий праздник. Сколько казахстанцев родилось 29 февраля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существует версия, что рожденные 29 февраля отмечают свой праздник в зависимости от часа появления на свет. Те, кто родился в первую половину суток, три года подряд принимают поздравления 28-го числа. Остальным выпадает 1 марта.
Читать новость

§ electro
Re: Редкий праздник. Сколько казахстанцев родилось 29 февраля
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 29.02.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несмотря на високосный год, менять дату рождения ребенку нельзя


Цитата:
пока с просьбой изменить дату рождения в РАГС Алматы никто не обращался


ГОСПОДА БЮРОКРАТЫ, разъясните по-человечески, можно или нельзя менять
:[
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 0
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх