Тимур Гафуров Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат #5



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Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 11:06 Аким Камыстинского сельского округа Берик Оспанов предоставил "НГ" комментарий:

"По поводу данной публикации поясняем. Акимом Камыстинского сельского округа Оспанов Б. Т. работает с декабря 2018 года. За этот период Карягина Анжелика Владимировна и ее отец Гавриленко В. по поводу отсутствия в жилом доме газоснабжения, связанного с ПСД по газификации села Камысты, не обращались, по установке дополнительных столбов освещения, помимо установленных кем-то ранее в далекие советские годы по переулку улицы Ауэзова, также данные лица к акиму села не обращались, поэтому инициатор публикации данной статьи носит преждевременный характер. По поводу очистки улиц от снега в зимний период села Камысты, села Маяк, села Мечетное, села Фрунзе - жители данных сел с пониманием относятся с создавшейся ситуацией, при которой невозможно за один день очистить огромную территорию села Камысты в связи с обильными ежедневными осадками в виде снега при необычно снежной зиме 2020 года. Протяженность дорог улиц села Камысты составляет 38 километров. В связи с поступившей публикацией статьи аким села Камысты активизирует контроль за работой подрядчика по очистке дорог улиц всех сел Камыстинского сельского округа. Переулок улицы Ауэзова очищается от снега постоянно после выпадения осадков, как и все улицы сельского округа".