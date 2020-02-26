/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом отца стоит на краю посёлка по адресу Камысты, переулок Ауэзова, 15. И постоянно про него забывают (правда, налога это не касается, попробуй не заплати вовремя). Папа живёт один, практически в степи.
Читать новость

§ abaika95
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да вы бы ещё в степи километров за 20 от послека поселились)
Профайл

§ drakon
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18658
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот дом строили, когда в Казахстане,
ещё были - дороги, электричество... :lol: :oops:
Профайл

§ abaika95
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Этот дом строили, когда в Казахстане,ещё были - дороги, электричество.../


Да? что-то не вижу ни одного столба достроенного до этого дома) чтож не достроили тогда когда в Казахстане "были дороги и электричество" ?
Профайл

§ Vit
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8980
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно, а Анжелика где живёт. Улица вся чистится с утра до вечера и фонарики светятся.
Профайл

§ Тимур Гафуров
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 493
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.02.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Камыстинского сельского округа Берик Оспанов предоставил "НГ" комментарий:
"По поводу данной публикации поясняем. Акимом Камыстинского сельского округа Оспанов Б. Т. работает с декабря 2018 года. За этот период Карягина Анжелика Владимировна и ее отец Гавриленко В. по поводу отсутствия в жилом доме газоснабжения, связанного с ПСД по газификации села Камысты, не обращались, по установке дополнительных столбов освещения, помимо установленных кем-то ранее в далекие советские годы по переулку улицы Ауэзова, также данные лица к акиму села не обращались, поэтому инициатор публикации данной статьи носит преждевременный характер. По поводу очистки улиц от снега в зимний период села Камысты, села Маяк, села Мечетное, села Фрунзе - жители данных сел с пониманием относятся с создавшейся ситуацией, при которой невозможно за один день очистить огромную территорию села Камысты в связи с обильными ежедневными осадками в виде снега при необычно снежной зиме 2020 года. Протяженность дорог улиц села Камысты составляет 38 километров. В связи с поступившей публикацией статьи аким села Камысты активизирует контроль за работой подрядчика по очистке дорог улиц всех сел Камыстинского сельского округа. Переулок улицы Ауэзова очищается от снега постоянно после выпадения осадков, как и все улицы сельского округа".
Профайл Посетить вебсайт

§ Lex
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.02.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Да? что-то не вижу ни одного столба достроенного до этого дома) чтож не достроили тогда когда в Казахстане "были дороги и электричество" ?

Таки правильно, Абайка, сидя в кабинете много можно не увидеть. Например летом можно с Лисаковки напрямки по просёлочной дороге проехать в Камысты через кладбище под названием "деревня", где стоит один единственный целый дом, в котором люди живут. Ну как люди, в твоём случае челяди или недосущества, недостойные проживания\существования. Тоже обнаглевшие, да? )
Профайл

§ Добринцофф
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живу в центре ЗТБ до акимата 5 минут пешком,на нашей улице освещения никогда не было,за всю зиму улицу ниразу никто не чистил,Что уж там говорить про одиноко стоящий дом на краю Камысты.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже живу на краю города, у меня тоже все дороги замело и свет на улице не горит, но даже в мыслях не было звонить Акиму, как то привыкли уже самим решать текущие дела. Соседи скидывались на трактор, на электрика ,
Профайл Посетить вебсайт

§ ACROS
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
самим решать текущие дела.

Вам осталось не платить налоги которые идут в местный бюджет: всё равно скидываетесь на разные жилишно-коммунальные аварии.
Профайл

§ abaika95
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Например летом можно с Лисаковки напрямки по просёлочной дороге проехать в Камысты через кладбище под названием "деревня", где стоит один единственный целый дом, в котором люди живут/




О автомобилисты теперь за сохранение деревни впряглися) дальше осталось урбанизьмом заняться)

Ну что я могу сказать) во первых верю всему написанному конечно) а во вторых по мне в чем смысл жить в убитой деревне оставшись в одного? Хозяйство держат? то сами с усами тогда а если старики,то есть вроде программа по которой таких сельчан расселяют в районных центрах,следующий раз будешь ехать поинтересуйся зачем они там живут то на кладбище?)
Профайл

§ elektron
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4477
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.02.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
следующий раз будешь ехать поинтересуйся зачем они там живут то на кладбище?)

О Абайкин сегодня злой ;-) Всегда на "вы", а тут. А сами откуда и зачем в Ку(о)станай переехали?
Никак в фильме Рязанова - Гараж "родину продали" :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх