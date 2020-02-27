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§ NG.kz
1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных активов казахстанцев в январе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на конец января, реальная доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 6,68% при инфляции 5,6%, сообщили в Едином национальном пенсионном фонде.
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§ Поедатель
Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 27.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cc...ыми тряпками гнать надо таких работников. При таком ведении бизнеса пенсионные накопления будут пшиком. Отдайте людям и они на своё усмотрения вложат их даже с условием не снимать до выхода на пенсию.
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§ elektron
Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4476
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.02.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему бы не перенять готовую зарубежную работающую систему.
Например в германии это система генераций. То есть я плачу как бы пенсию себе, но отчисляются деньги и выплачиваются сегодняшним пенсионерам.
А сама система состоит больше из расчёта различных пунктов и сумы расчётной средней пенсии, которая каждый год перерасчитывается.
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§ Маркс
1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных активов казахстанцев в январе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Почему бы не перенять готовую зарубежную работающую систему.

А как из отлаженной системы отчерпывать? Это опять какие-то сложности. К своей-то еще не до конца привыкли. То штырит, то туда-сюда болтает.
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§ Маркс
Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
То есть реальная годовая доходность за вычетом инфляции составляет 1,08%.

Цитата:
Валентин:
У меня соотношение вознаграждения к взносам в ЕНПФ примерно 1/4, это нужно учитывать.
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§ сайлау курманов
Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже пятый раз пишу, просто умоляю, я добровольно отказываюсь от пенсии только не надо меня стыдить, только не выносите мозг с этими пенсионными отчислениями, мне деньги нужны сегодня и сейчас
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