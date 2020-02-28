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§ NG.kz
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые гумусы похоже сделали своё дело с несчастной улицей Мауленова. Конец асфальту, который не так и давно был сделан на этой улице. 🤪
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* Butch
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ё-моё! Уже и гумус против нас пакости строит. Будто бы мало нам китайцев с "грязными" заводами, американцев с их визитами госсекретарей, арабов с рациями и зимы со снегом. А мы ж, бедолажные, так стараемся, так стараемся!! А оно эвон как, всё супротив нас. Того и гляди таблица Менделеева дули нам из-за угла крутить начнёт :-(
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