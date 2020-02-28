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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 795
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс ну признай уже что уехал из Казахстана "не хорошо" и обида гложит,теперь вот и изливаешь ее тут путем подколов,хихиколок и троллинга)

Да причем здесь хорошо или нехорошо уехал? Смысл в том, чтобы убедить себя, что все сделал правильно. То есть просто человек не уверен в правильности своего поступка и поэтому ищет этому всяческие оправдания. Любые катаклизмы и несуразности на месте его предыдущего пребывания ложатся исцеляющим бальзамом на кровоточащие раны ностальгии.

Поэтому задача психолога сводится к очернению местной действительности и осветлению новостей из мест пребывания пациента. А Вы, г-н abaika95, действуете отнюдь не как психолог, а как натуральный садист, оправдывая или вовсе скрывая все творимые здесь безобразия, не раздуваете их последствия, а наоборот, выискиваете плохие новости на стороне пациентов. Этим вы причиняете больным беспокойство, ковыряете своими пальцами в ранах, не давая им до конца затянуться.

Кстати, всегда лучше демонстрировать противнику свою мнимую слабость, чтобы он притупил бдительность и надеялся на легкую и быструю победу. Вот как об этом пишет Миямото Мусаси: "Когда противник атакует, оставайся невозмутимым, но изобрази слабость. Когда враг приблизится к тебе, неожиданно сделай движение прочь, показывая, что ты собираешься отпрыгнутьв сторону, но бросайся вперед, мощно атакуя, как только увидишь, что противник «клюнул на удочку»."
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5397
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого еще какие версии будут по поводу моего душевного состояния? :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У кого еще какие версии будут

Версия шо всё у Вас нормально со всеми состояниями принимается? Или обязательно сенситивную компоненту привносить нужно?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Миямото Мусаси



Широта Ваших знаний, Маркс, поражает
Вы эдакий современный энциклопедист!:-) Наш ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У кого еще какие версии будут по поводу моего душевного состояния?


Их есть у меня, но не выскажу... Я ведь не профессионал-психолог, кому они интересны
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3259
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Любые катаклизмы и несуразности на месте его предыдущего пребывания ложатся исцеляющим бальзамом на кровоточащие раны ностальгии/



Ну версию того что тут с ними плохо обходились а теперь он пытается отыграться из далека не отметаем)




Цитата-/Поэтому задача психолога сводится к очернению местной действительности и осветлению новостей из мест пребывания пациента. А Вы, г-н abaika95, действуете отнюдь не как психолог, а как натуральный садист,/


Задача психолога не потакать пациенту в его мнимых страстях и проблемах) клин клином надо вышибить из него) вообще путем форума это не вылечить) работа должна вестись индивидуально,человека нужна убедить в том что он должен жить своей настоящей жизнью и не рефлексировать на старые темы обид либо переживаний) чтобы убедит человека что его переезд был правильным решением не обязательно под каждой новостью писать что все мы тут бомжуем и умираем с голоду а он красавец уехал и в раю живёт) человек пока не поймет сам что надо быть выше всего этого что надо идти дальше никакие комменты на форуме его не переубедят)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.02.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Смотри # 8787 / Тебя не догнать.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У кого еще какие версии будут по поводу моего душевного состояния?
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