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≡ Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к "Нашей Газете"?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к "Нашей Газете"?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер своих требований Мулдахметов обосновал тем, что гипотетически из-за публикации он мог лишиться работы и в течение 2-х лет не мог бы трудоустроиться по специальности. Хотя по факту он до сих пор работает в клинике «Дентал»
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§ olegggon
Re: Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1063
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 28.02.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захотел поиметь с газеты, но не вышло. За адвоката пришлось заплатить сумму тоже немаленькую наверное. Теперь на работу уже точно не попадет престижную. Короче, всё накрылось медным тазом. И ещё, адвокату то зачем скрывать своё лицо?
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§ юля елиссева
Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к "Нашей Газете"?
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.02.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, странный адвокат. Он вроде как лицо публичное. На кой ляд ему скрывать внешность?
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§ Козлов я
Re: Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все такие ранимые стали у всех ущерб моральный, мучения душевные. Да будьте вы людьми, вас бы концлагерь или в Ленинград сорок первого вернуть, посмотрел бы я на вас
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