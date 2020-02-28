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Добринцофф:
Маркс перестаньте нести чепуху,кто будет регулировать и смотреть за всем этим,специально обученный человек в оранжевом жилете?
Зачем? В кожаной куртке и спортивных штанах. С голдой на пузе.
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Добринцофф:
Какая разметка вы сами пишете ,что в ваших скворечниках тротуаров под снегом не видно,а даже если и будет видно кто будет её соблюдать,у нас в центре города Абая-Тарана возле ЦОНа паркуются вторым рядом на проезжей части занимая целую полосу и никто не обращает внимания,а тут какой то двор скворечника ,да кому вы нужны.
Вы путаете причину и следствия. Тротуаров не видно, потому что нет денег на их очистку. Если кто-то будет заинтересован в очистке, то она будет. А за деньги можно и на свежевыпавшем снегу разметку нанести.
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Добринцофф:
Составлять вам никто не мешает ,а вот деньги по ней вы не соберёте никогда,ну я бы точно не отдал.
Да ладно, когда утюг на грудь поставят, все долги отдадите и еще спасибо скажете. Главное видеть по ведомости - кто и сколько должен.
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Добринцофф:
Может лучше сразу на въезде блок пост оборудовать с автоматчиками ибо добровольно вам никто ничего платить не будет.
Не хочешь платить, заходи без машины. Платишь - заезжаешь. Все просто.