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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Признаю. Дальше что/



Признание своих комплексов уже половина пути до излечения)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше будем подбирать методику как помочь тебе в твоём недуге)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте, дохтор, лечите меня :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
drakon:

Че молчите? Давайте тоже признавайте свой недуг :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Давайте, дохтор, лечите меня/

Так первый рецепт) по больше спать,по меньше сидеть в интернетах) и упаси вас бог читать до обеда казахстанские новости) если в Канаде других нет,то вообще никакие не читайте)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирус до флуда добрался?! :lol: :-P
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