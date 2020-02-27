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§ NG.kz
1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных активов казахстанцев в январе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на конец января, реальная доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 6,68% при инфляции 5,6%, сообщили в Едином национальном пенсионном фонде.
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§ Поедатель
Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 27.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cc...ыми тряпками гнать надо таких работников. При таком ведении бизнеса пенсионные накопления будут пшиком. Отдайте людям и они на своё усмотрения вложат их даже с условием не снимать до выхода на пенсию.
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