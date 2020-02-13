таноми52 Ваши вопросы редакции и сообществу #2870





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1604

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:36 Почему я, кликнув на ленте форума на последний пост, например, из "флуда и оффтопика", попадаю не на последнюю страницу(н-мер,ч.4-я,стр. 583), а на первую?

Почему не сразу на этот пост?

Так и задумано? Нет других вариантов?

Вообще-то, я "чайник в этих вопросах", так что извините, если что...