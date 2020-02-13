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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже только с планшета зашел... 8-) :lol:
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§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.02.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Закроют скоро нг походу

У меня вообще было написано,что сайт удален.
Уже несколько дней были какие-то задержки, сейчас только вошел.
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
У меня вообще было написано,что сайт удален.

А у меня было вот такое,устанавливал этот код,

ничего не подучалось. Сейчас сайт еле - шевелится... 8-) :-o
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Драг надеюсь ты не напечатал эти буквы. Это спец шифр для выявления иностраных агентов.
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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2410
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 13.02.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ничего не подучалось. Сейчас сайт еле - шевелится.
Который день дос-атака. Сейчас вроде лучше. Разбираемся. Думаю, справимся
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять нг не включается. Только в планшете
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5383
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Источник атаки обнаружен. Это ваш компьютер :lol:
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.02.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
e8066cb81fec.jpg Друзья, будьте осторожны! Короновирус проникает не только воздушно-капельным и летучии мышами. Но и через инет
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* таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1604
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.02.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я, кликнув на ленте форума на последний пост, например, из "флуда и оффтопика", попадаю не на последнюю страницу(н-мер,ч.4-я,стр. 583), а на первую?
Почему не сразу на этот пост?
Так и задумано? Нет других вариантов?
Вообще-то, я "чайник в этих вопросах", так что извините, если что... :-)
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Ответить Новый топик
Страница 287 из 288«1...285286287288»
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