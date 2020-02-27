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Добринцофф:
Не пойдет.Это же универсальный притон,для алкоголиков,бомжей и наркоманов.
а это уже вопрос будет к нашей полиции, а не к остановкам.
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Добринцофф:
Вам сейчас сделай остановки крытые, начнутся претензии ,а почему тротуары открытые,как людям ходить под дождем ,снегом и ветром?
ну что вы передергиваете. Только слепой не видел, что эти остановки сделаны чисто для отката. Как и те, что нахваливали, вон поставили вам отапливаемую и прочее. И где они сейчас все?
а еще с чем столкнулся лично, это умные лавочки в парке, от которых можно зарядить разные гаджеты. И вроде идея не плоха, если б там под лавкой не стоял обычный свинцовый аккумулятор далеко даже не средней ёмкости, который якобы должен заряжатся от солнца. И все в этом духе.