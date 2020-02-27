Тот самый Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?» #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 530

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 Цитата: abaika95:

Ничего властям в городе делать нельзя



Нерационально используют ресурсы. В городе проблем полно и, например, этот же переход можно было поставить вместо закрытого перехода на Абая возле ФМЛ (ТЭШЛ). Ок, захотели сделать безопасный переход на новую набережную - поставьте светофор с кнопкой, там не так много машин и пешеходов. Как минимум вполовину дешевле обойдется.



Зачем там надземный переход с лифтами? Забота о инвалидах? Не заметно её - пандусы на лестницах новой набережной имеют уклон минимум в 25% (1:4), при нормативном значении в 5% (1:20). Чиновника, который это принимал и проектировщиков, которые это сделали, надо бы посадить на коляски и заставить спуститься и подняться (запустить с горы в Тобол?).



Дороги можно было на эти деньги сделать. Жастар в прошлом году даже космитического ремонта не было, еще не весна, а она уже вся разбита, по Чкалова возле Березки водители уже форсируют переправу, гоня перед собой волну и где-то под водой ещё параллельно проваливаются в ямы.



Остановки автобусные для каких стран? Кто-то мыслями явно в тёплой Мексике или из джипа никогда не выходит. А надо бы отобрать служебный транспорт и обязать ездить на общественном, вот тогда наверное всё наладится.