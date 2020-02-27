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§ NG.kz
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ и власть - плохо, когда этот вопрос между ними существует только в риторической форме. Его с большой долей уверенности могли бы задать друг другу две многочисленные армии, зачастую стоящие по разную сторону баррикад. С одной стороны - это жители города, с другой - разного рода городские чиновники и депутаты. Но смысл, заложенный в этом вопросе, у каждого из них совершенно разный.
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§ Гога
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
иначе как объяснить

----Выстроенной системой власти под одного человека. И подотчетностью нижестоящего чиновника перед вышестоящим по всей вертикали власти , не перед народом и законом.
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§ Тот самый
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ничего властям в городе делать нельзя


Нерационально используют ресурсы. В городе проблем полно и, например, этот же переход можно было поставить вместо закрытого перехода на Абая возле ФМЛ (ТЭШЛ). Ок, захотели сделать безопасный переход на новую набережную - поставьте светофор с кнопкой, там не так много машин и пешеходов. Как минимум вполовину дешевле обойдется.

Зачем там надземный переход с лифтами? Забота о инвалидах? Не заметно её - пандусы на лестницах новой набережной имеют уклон минимум в 25% (1:4), при нормативном значении в 5% (1:20). Чиновника, который это принимал и проектировщиков, которые это сделали, надо бы посадить на коляски и заставить спуститься и подняться (запустить с горы в Тобол?).

Дороги можно было на эти деньги сделать. Жастар в прошлом году даже космитического ремонта не было, еще не весна, а она уже вся разбита, по Чкалова возле Березки водители уже форсируют переправу, гоня перед собой волну и где-то под водой ещё параллельно проваливаются в ямы.

Остановки автобусные для каких стран? Кто-то мыслями явно в тёплой Мексике или из джипа никогда не выходит. А надо бы отобрать служебный транспорт и обязать ездить на общественном, вот тогда наверное всё наладится.
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§ Гога
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что они не такие как мы?

----Не подскажете , кто сказал и кому ?-*Можно брать любого из вас и вести в тюрьму.*
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§ Добринцофф
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Остановки автобусные для каких стран?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=25911&start=15#comment_1

Будьте добры скиньте наконец фото , какой по вашему мнению должна быть идеальная остановка в Кустанае?
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* drakon
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Можно брать любого из вас и вести в тюрьму.*

Это говорил Назарбаев Н.А.СВоим министрам... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Будьте добры скиньте наконец фото , какой по вашему мнению должна быть идеальная остановка в Кустанае?


Что-то вроде этого, не обязательно все с электроотоплением, хотя бы закрытые от ветра со всех сторон.


Вот тут еще список есть. Вот для нашего климата есть утеплённые.

[Исправлено: Тот самый, 27.02.2020 - 15:23]
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§ Гога
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно брать любого из вас и вести в тюрьму

-----Вообще - то это для abaika95 было обьяснение- чем они не такие как мы?
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* таноми52
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1604
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Нерационально используют ресурсы


О чём это Вы?
"Рациональность, эффективность? Что это такое?"- чиновник вопросил (Перефразируя Пушкина)
Насколько же циничными надо быть, чтобы вот так тратить народные денежки только потому, что возникает возможность урвать, распилить, нагреть руки...
Есть ли в стране орган, который анализирует эффективность траты бюджета и принимает меры по результатам анализа? Или там у всех круговая порука? А бюджет только кормушка для избранных?
"... это племя злое не боится наших сил?"(народных) :-o
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§ Vit
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.02.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Ну прям. Ты Щас насоветуешь. Остановки должны быть простыми и практичными, вот такими:))
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§ Добринцофф
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Что-то вроде этого, не обязательно все с электроотоплением, хотя бы закрытые от ветра со всех сторон.

Не пойдет.Это же универсальный притон,для алкоголиков,бомжей и наркоманов.Вот на нынешних остановках не особо то и поспиш,дует со всех сторон и дождик намочит,да и по нужде не сходишь ,она же открытая вся.
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§ Добринцофф
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам сейчас сделай остановки крытые, начнутся претензии ,а почему тротуары открытые,как людям ходить под дождем ,снегом и ветром?
Ездят на своих жоповозках,город только из окон крузаков видят.
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§ Сергей_я
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Гран-приз по бестолковому освоению бюджета думаю займут рудненское чиновники прославившиеся на весь мир своим аттракционом, как же такое упустил

ну куда уж им до ЛРТ))
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§ Сергей_я
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойдет.Это же универсальный притон,для алкоголиков,бомжей и наркоманов.

а это уже вопрос будет к нашей полиции, а не к остановкам.
Цитата:
Добринцофф:
Вам сейчас сделай остановки крытые, начнутся претензии ,а почему тротуары открытые,как людям ходить под дождем ,снегом и ветром?

ну что вы передергиваете. Только слепой не видел, что эти остановки сделаны чисто для отката. Как и те, что нахваливали, вон поставили вам отапливаемую и прочее. И где они сейчас все?
а еще с чем столкнулся лично, это умные лавочки в парке, от которых можно зарядить разные гаджеты. И вроде идея не плоха, если б там под лавкой не стоял обычный свинцовый аккумулятор далеко даже не средней ёмкости, который якобы должен заряжатся от солнца. И все в этом духе.
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* drakon
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Есть ли в стране орган, который анализирует

Может Министерство Добропорядочности?... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а это уже вопрос будет к нашей полиции, а не к остановкам.

Не только,к полици,а ещё к коммунальщикам ,которых обяжут вычищать и дезинфицировать эти бомжатники,а зная как у нас работают и те и другие,вместо одной проблемы, появится ещё куча.У нас люди мусор не могут донести до контейнера,прямо в подъезде выкидывают,а вы предлагаете безхозных стеклянных домиков по всему городу расставить.Ну не для нашего менталитета такие остановки,не выросли ещё.
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