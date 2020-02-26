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§ NG.kz
По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из городов и районов Костанайской области пройдёт в эту субботу, 29 февраля, в крытом павильоне возле ТЦ «Емшан». Начало - в 9.00. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ drakon
Re: По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18642
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 5 тонн говядины из Стабфонда,
будет - замороженная?... :lol: :oops:
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* Гога
Re: По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
140 000 яиц
-----Срок хранения не истек ?? Да и вообще --- какой это срок ?
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§ alex_60
По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
будет - замороженная?.


Вяленая обычно, прошлогодняя. Цитата:


Гога:
---Срок хранения не истек ??


Тоже прошлогодние,
на складе лежали.
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§ drakon
По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18642
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вяленая обычно, прошлогодняя

Алекс, твою иронию понимаю.
Но как может мясо храниться
в стабфонде?... :lol: :oops:
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§ alex_60
По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но как может мясо храниться в стабфонде?..

Ничего там не хранится.
Заключаются договора с поставщиками определённой продукции заранее,
перечисляются им заранее деньги.
Фирмы их используют, но в определённые моменты должны поставить продукцию.
По согласованным заранее ценам.
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