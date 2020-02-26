abaika95 Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3237

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:42 Цитата-/Этот дом строили, когда в Казахстане,ещё были - дороги, электричество.../





Да? что-то не вижу ни одного столба достроенного до этого дома) чтож не достроили тогда когда в Казахстане "были дороги и электричество" ?