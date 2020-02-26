Цитата: abaika95:

Если есть за что почему не похвалить?

Когда найду за что, обязательно это сделаю. Но я не привык ни хвалить ни получать похвалу за просто сделанное нормально, адекватно и ответственно дело. То есть да, если человек превозмог хотя бы среднестатистические способности, это достойно похвалы. Но если он просто выполнил работу, которую должен был выполнить, чего его хвалить? Он за это деньги получает и пусть будет этим счастлив.

Цитата: abaika95:

где на таких критиков учат подскажите?

Блин, ну точно не на курсах "как-бы-врачей" - психологов А вообще не знаю где именно "учат", это скорее какая-то врожденная девиация в структурах головного мозга. Потому-что я помню ещё в школе этим учителей доставал, а в дет.саду вообще какой-то чушью занимались.



Цитата: abaika95:

В этой или в своей?

А без уточнений Вам ещё не понятно как я отношусь к понятию "патриотизма"??? Блин, я столько раз по этому поводу высказывался Это такая же религия, как и традиционные - слабо-обоснованный набор постулатов, призванный заменить собой критическое мышление. Понимаете, у меня не развито отношение к людям на уровне "родственник-не родственник", "предок или не очень". У меня нет потребности примазываться к чьим-то там "достижениям", сделанным задолго до моего появления. Меня заботит только то, что сделал я сам, лично, сейчас.

Так шо, мне вообще не интересно шо Вы там не любите. И система ценностей, которая мнится Вам "хорошей" крайне не продуктивна, особенно в условиях глобального мира, хотя и, безусловно, тешит самолюбие

Цитата: abaika95:

А вы не часть этого общества?

Конечно часть! Поэтому и не верю