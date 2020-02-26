Цитата: abaika95:

Давайте не будем хаять государство заранее) или это уже такой синдром если не обкритиковал то аж спать не могу) не спорю верится с трудом,но у нас пока тишина.....надеюсь она продлиться по дольше....

Пожалуйста, пожалуйста! Можете не хаять, можете даже дифирамбы и хвалебные оды петь.

Это всё-равно не посеет зерна сомнения в моё восприятие. Не знаю, быть может в силу Вашей личной шкалы ценностей, Вы склонны надеяться что ли. Но, к сожалению, я не верю в разум в этой стране. И не только, даже скорее не столько, в сфере государственного управления, сколько в обществе в целом.

И соответственно "нашу тишину" можно, с радостной надеждой в глазах, связывать с профессиональными качествами управленческого аппарата.

Ну а можно просто и незатейливо прикинуть, что человеко-обмен между нашими странами очень небольшой, и нам просто пока везёт. И это последнее вообще никак не связано даже с самим существованием управленческого аппарата.