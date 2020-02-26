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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это были объекты государственного, если не стратегического значения.
А сегодня, вчера буквально было статья про финансирование бизнеса.
А в прошлом году была статья про кафе Забава.
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25758
Где были все эти органы власти, выдавая все необходимые разрешения?
Я сам купил дачный участок. Так при покупке, все ведомства должны были дать добро.
То же ведомство градостроения или землевладения, должны были это согласовать между собой.
И никаких претензий иметь не могут теперь. Разве что форс мажор, но тогда компенсация. 8-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давайте не будем хаять государство заранее) или это уже такой синдром если не обкритиковал то аж спать не могу) не спорю верится с трудом,но у нас пока тишина.....надеюсь она продлиться по дольше....

Пожалуйста, пожалуйста! Можете не хаять, можете даже дифирамбы и хвалебные оды петь. :lol:
Это всё-равно не посеет зерна сомнения в моё восприятие. Не знаю, быть может в силу Вашей личной шкалы ценностей, Вы склонны надеяться что ли. Но, к сожалению, я не верю в разум в этой стране. И не только, даже скорее не столько, в сфере государственного управления, сколько в обществе в целом.
И соответственно "нашу тишину" можно, с радостной надеждой в глазах, связывать с профессиональными качествами управленческого аппарата.
Ну а можно просто и незатейливо прикинуть, что человеко-обмен между нашими странами очень небольшой, и нам просто пока везёт. И это последнее вообще никак не связано даже с самим существованием управленческого аппарата. ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И это были объекты государственного, если не стратегического значения.

Давайте уже перестанем жить прошлым. Нет той страны. А стало быть и значение объектов как минимум утрачено. Для нового государственного образования на этой территории, указанные объекты представляют, или представляли, собой непосильную и ненужную обузу. Ведь была же уже дискуссия по поводу того, что КазССР была дотационным регионом. И соответственно объекты, а уж тем более стратегического назначения, и их содержание финансировались из средств всесоюзного бюджета. За какие же деньги их было обслуживать, консервировать, охранять после распада СССР?
Да, у нас делается просто неимоверное количество глупостей, но, блин, линия в 500кВ да ещё и постоянного тока :lol: Вы серьёзно? нафиг он вообще нужна?
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


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Сообщений: 284
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.02.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы в Казахстане живёте?


Тут живу. Куда я от Родины. Поэтому и переживаю, мы же сопредельное государство с Китаем - челноки, туристы, нефтяники, строители, бизнесмены, транзитный транспорт. Учитывая "печальную" славу и легендарную "неподкупность" работников Хоргоса, которым "за державу не обидно".
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