elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #8701





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4468

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 И это были объекты государственного, если не стратегического значения.

А сегодня, вчера буквально было статья про финансирование бизнеса.

А в прошлом году была статья про кафе Забава.

https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25758

Где были все эти органы власти, выдавая все необходимые разрешения?

Я сам купил дачный участок. Так при покупке, все ведомства должны были дать добро.

То же ведомство градостроения или землевладения, должны были это согласовать между собой.

И никаких претензий иметь не могут теперь. Разве что форс мажор, но тогда компенсация.