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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это были объекты государственного, если не стратегического значения.
А сегодня, вчера буквально было статья про финансирование бизнеса.
А в прошлом году была статья про кафе Забава.
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25758
Где были все эти органы власти, выдавая все необходимые разрешения?
Я сам купил дачный участок. Так при покупке, все ведомства должны были дать добро.
То же ведомство градостроения или землевладения, должны были это согласовать между собой.
И никаких претензий иметь не могут теперь. Разве что форс мажор, но тогда компенсация. 8-)
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