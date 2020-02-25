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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вышел тоже канадские новости тут почитать - нету что-то пока. Подожду.))

[Исправлено: maxsaf, 25.02.2020 - 13:42]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7317
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Местный,немец, в алкогольном опьянении.


ну как бы вьехал специально
/// Его соседка рассказала журналистам телеканала RTL, что видела, как мужчина отъезжал от дома. "Он выглядел так, словно был под наркотиками и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты", - заявила женщина.//
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18631
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты",

Эти сдова, про газету, соседи говорят,
каждый раз. А почему, про телевидение,
соседи ничего не говорят?... :lol: :oops:
Ведь телевидение, начинает вести репортажи,
с места происшествия, бувально с Первых мтнут... 8-) :-o
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