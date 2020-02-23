abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8682





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3218

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Цитата-/Вы про то, что автохоны тут в резервациях спиваются? ))Я даже не в курсе, есть ли у них свои батыры, для переименований))//





А может они потому и спиваются с того что их в резервации загнали м?) И да можете поинтересоваться есть ли у них свои батыры а я думаю точно есть лишним инфа не будет)мало ли про СССР вон тоже все думали вечная страна а тут на тебе,автохтоны независимость получили и да начали прославлять своих батыров коих в своей истории было немало)