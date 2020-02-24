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§ NG.kz
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении двух женщин в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявление о том, что 68-летняя женщина не отвечает на звонки, в полицию подала ее родственница. Позже стало известно, что также пропала 34-летняя племянница заявительницы.
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§ drakon
Re: Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, ушшш... :-o
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§ Тот самый
Re: Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж.

Цитата:
ранее судимый за убийство 39-летний житель города Рудного

Не по амнистии выпустили?
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§ drakon
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении двух женщин в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Не по амнистии выпустили?

На сколько знаю, Убийц по Амнисии-
не освобождают... 8-) :-o
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* abaika95
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении двух женщин в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На сколько знаю, Убийц по Амнисии-не освобождают/


Значит отсидел полную сидку.....
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