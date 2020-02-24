Тот самый Re: Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 518

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:28 Цитата: Казахстан в списке занимает 122-е место из 216



Эх, аулы портят статистику. Надо вообще отключить там интернет. Тогда может в 30-ку войдём.



Цитата: Добринцофф: Прям в точку,скорость интернета в ЗТБ даже до 5 не дотягивает.



ЗТБ теперь город и надо начинать требовать интернет нормальный. Вы же поняли про инициативные группы и пр Среди трудовых коллективов параллельно соберите подписи и облакиму предоставьте.