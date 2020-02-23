Гога Флуд и оффтопик (часть 4) #8678





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2252

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:18 Цитата: alex_60:

А Гога. Забыл. Макс.

------И что это было ?? Немного нечленораздельное , и уж совсем непонятное??? alex_60 не все же такие умные как ты ---- пиши яснее. Ничего не понял.