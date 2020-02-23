/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 579 из 579«1...577578579
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Гога. Забыл. Макс.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон.
Капец.
Вроде все иноземцы.
Не.

Нурбанчик. Тоже
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно истерить то не к чему!
Хочешь поздравить - поздравь!
Хочешь выпеть - налей!
Только знай что завтра - опять на работу идти!!!

Всех с праздником. И спасибо за поздравления! 8-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Электрон.Капец.Вроде все иноземцы.

Да ладно, в другой ветке меня уже в нурботы записали! :lol:
Так что с почином! ;-) 8-) Можно так сказать.
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

С праздником Вас, господа!
8-)
Профайл Посетить вебсайт
Ответить Новый топик
Страница 579 из 579«1...577578579
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Coopidon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх